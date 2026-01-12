HABER

Murat Ağırel'den hayrete düşüren sözler: "Kendi katilimle telefonda görüştüm"

Gazeteci Murat Ağırel yaptığı açıklamada; öldürülmesi için kendisi hakkında ihale düzenlendiğini aktardı ve "'Mahsun Kuruçay' isimli bir adam, benim ölüm ihalemi almış. Kendi katilimle telefonda görüştüm. İzmir’deki birkaç dosyasının silinmesi karşılığında beni öldürecekmiş" ifadelerini kullandı. Evini değiştirdiğini de aktaran Ağırel isim vermeden, "İki dangalak, biri kendisine ‘eski gazeteci’ diyor. Beni arayıp ‘Bu evi nasıl aldın?’ diye soruyor" dedi.

Melih Kadir Yılmaz

Murat Ağırel daha önce yaptığı açıklamalar ile tehdit edildiğini açıklamış ve yaşananların ardından evini değiştirmek durumunda kaldığını aktarmıştı.

"KENDİ KATİLİMLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜM"

Youtube'ta Onlar TV'nin 5 Ocak'taki yayınında yine konuyla ilgili açıklamada bulunan Ağırel dikkat çeken sözler kullandı. Ağırel şunları söyledi:

"Öldürülmem için benimle ilgili ihale düzenlenmiş. ‘Mahsun Kuruçay’ isimli bir adam, benim ölüm ihalemi almış. Kendi katilimle telefonda görüştüm. İzmir’deki birkaç dosyasının silinmesi karşılığında beni öldürecekmiş.

"ZAR ZOR EV ALDIK, YENİ TAŞINDIM ADRESİMİ BİLDİRMEDİM"

Daha vahimi Emniyet bana, ‘Maltepe’de yaşadığınız yerde güvenliğiniz yok. Buradan taşının’ dedi. Bundan sonra ailecek bir araya geldik, zar zor ev aldık. Daha yeni taşındım, adresimi bildirmedim.

İSİM VERMEDEN AĞIR YÜKLENDİ: "İKİ DANGALAK"

Bununla ilgili iki dangalak, biri kendisine ‘eski gazeteci’ diyor. Beni arayıp ‘Bu evi nasıl aldın?’ diye soruyor. Nasıl arkadaş ya? Bizim tüm verilerimizin ortaya saçılması bu kadar kolay mı arkadaş ya?"

