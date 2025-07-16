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Murat Avcı,Askeri Oyunlar Dünya Şampiyonu oldu

8-14 Temmuz tarihlerinde Tayland’ın Bangok kentinde düzenlenen Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi CISM Muaythai Chalenge Şampiyonası’nda Kayserili sporculardan Murat Avcı, 91 kg’da Dünya Şampiyonu olurken, Ezgi Keleş ise 60 kg dünya üçüncüsü oldu.Tayland’ın Bangok kentinde düzenlenen Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi CISM Muaythai Chalenge Şampiyonası’nda Türk Silahlı Kuvvetler Muaythai Milli Takımı 3 altın, 4 gümüş 4 bronz olmak üzere toplamda 11 madalya ile takım halinde ikinci oldu.

Murat Avcı,Askeri Oyunlar Dünya Şampiyonu oldu
Çiğdem Sevinç

8-14 Temmuz tarihlerinde Tayland’ın Bangok kentinde düzenlenen Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi CISM Muaythai Chalenge Şampiyonası’nda Kayserili sporculardan Murat Avcı, 91 kg’da Dünya Şampiyonu olurken, Ezgi Keleş ise 60 kg dünya üçüncüsü oldu.

Tayland’ın Bangok kentinde düzenlenen Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi CISM Muaythai Chalenge Şampiyonası’nda Türk Silahlı Kuvvetler Muaythai Milli Takımı 3 altın, 4 gümüş 4 bronz olmak üzere toplamda 11 madalya ile takım halinde ikinci oldu. Kayseri’den TSK takımında yer alan Murat Avcı, 91 kg’da Dünya Şampiyonu, Ezgi Keleş 60 kg dünya 3.’sü oldu.

Kayseri Muaythai İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, "Dünya şampiyonu olan Murat Avcı Antrenör Nazım Yorulmaz ile başarılı çalışmalarını sürdüyor. Şehrimizin Sporcuları, Kayseri’nin dünyayı takip eden antrenör kadrosuyla başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. İlk kez düzenlenen Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi CISM Muaythai Chalenge Şampiyonası’nda Tayland’tan sonra Türkiye en iyi takım olduğunu tüm dünyaya kanıtladı. Türk Silahlı Kuvetler Muaythai Milli Takımımızı tebrik ediyorum. Federasyon Başkanımız Hasan Yıldız’a, Kafile Başkanı Öğr. Alb. Serkan Aslan’a Türkiye Muaythai Federasyonu Sportif Direktör ve Teknik Direktör Göksel Cingöz’e teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tayland
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