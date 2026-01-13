Murat Çalık ameliyattan çıktı! Avukatından açıklama: "10-15 güne..."

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 23 Mart’ta tutuklanarak cezaevine gönderilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık sorunları cezaevinde ilerleme gösterdi.

Daha önce lenfoma tedavisi gören Çalık, durumunun ağırlaşması üzerine dün hastaneye sevk edildi. Bugün ise boyun bölgesinde tespit edilen kitlenin çıkarılması amacıyla ameliyata alındı.

ÇALIK'IN ANNESİ: "SAĞ SALİM ÇIKMASINI DİLİYORUM"

Murat Çalık'ın annesi Gülseren Çalık konuştu. Anne Çalık, "Uzaktan gördüm onu. Meleklere emanet ettim onu, ne diyeyim başka konuşacak halim yok. Sağ salim çıkmasını diliyorum" dedi.

AMELİYAT 3 SAAT SÜRDÜ

Daha önce iki kez kanseri yenen, cezaevinde bulunduğu süre içinde lenfoma şüphesiyle ameliyat olan, anjiyo operasyonu geçiren ve iki kez kemik biyopsisi yapılan Çalık’ın ameliyatı yaklaşık 3 saat sürdü. Çalık’ın ameliyatının iyi geçtiği belirtildi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyat olan Murat Çalık odaya alındığı ifade edildi.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA: "10-15 GÜNE..."

Murat Çalık'ın avukatı Melih Koçan hastane önünde açıklamalarda bulundu. Avukat Koçan, "Gergin bir bekleyişti. Sabah 9.30 gibi operasyon yapılacak bölgeye bir işaretleme yatılar. Daha sonra operasyona alındı. Az önce kendisini ziyaret ettim. İyi geçtiğini söyledi. Tam detayını öğrenemedik. Oradaki kitlenin alındığını ve patolojiye yollanacağını... Bu da yaklaşık 10-15 gün sürer. Temennimiz oradaki sonucun temiz olması" dedi. Avukat Koçan, hastane raporlarını hatırlatarak bir tahliye başvurusunda bulunacaklarını ifade etti.

MURAT ÇALIK: "MÜCADELEMİ SÜRDÜRECEĞİM"

Murat Çalık, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. X'te paylaşım yapan Çalık, "Üç saat süren zorlu bir ameliyatın ardından, sizlerin duaları, iyi dilekleri ve desteğiyle yeniden ayağa kalktım. Bu süreçte bir an olsun yanımdan ayrılmayan aileme, her şartta omuz omuza yürüdüğüm yol arkadaşlarıma ve görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiren tüm sağlık çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. İnancımı hep diri tutarak azim ve kararlılıkla yoluma devam edecek, mücadelemi sürdüreceğim" diye konuştu.