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Murat Çalık'ı görmek için hastane önüne gelmişlerdi! Arka kapıdan çıkarıldığını öğrenince fenalaştılar

İBB'ye yönelik yapılan operasyonlar kapsamında tutuklanan Murat Çalık, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle birkaç kez hastaneye sevk edildi. Daha önce lösemi ve lenfoma tedavisi gören Çalık'ın tahliyesi istenirken, bugün yeni bir gelişme yaşandı. Çalık hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine sevk edildi. Öte yandan Çalık'ı hastane önünde görme umuduyla bekleyen annesi, kız kardeşi ve yakınları, Çalık'ın arka kapıdan çıkarıldığını öğrenince fenalaştı.

Murat Çalık'ı görmek için hastane önüne gelmişlerdi! Arka kapıdan çıkarıldığını öğrenince fenalaştılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yapılan operasyonlar kapsamında tutuklanan Murat Çalık'ın sağlık sorunları gündemdeki yerini koruyor. Daha önce lösemi ve lenfoma tedavisi gören Çalık'ın sağlık durumu cezaevinde kötüleşti.

Murat Çalık ı görmek için hastane önüne gelmişlerdi! Arka kapıdan çıkarıldığını öğrenince fenalaştılar 1

ANJİYO OLDU

18 kilo veren ve fenalaşarak anjiyo olmak zorunda kalan Çalık, birkaç kez hastaneye sevk edilmişti. Cezaevi hastanesinde yapılan muayenede Çalık’ın durumu 'kritik' olarak değerlendirildi ve tahliye edilmesi önerildi.

Murat Çalık ı görmek için hastane önüne gelmişlerdi! Arka kapıdan çıkarıldığını öğrenince fenalaştılar 2

İKİNCİ KEZ BİYOPSİ İŞLEMİ YAPILDI

Ancak Adli Tıp Kurumu, bu önerinin aksine bir görüş bildirdi. Bunun üzerine Çalık yeniden İzmir’de hastaneye yatırıldı. İlk kemik iliği örneğinin yeterli görülmemesi nedeniyle, biyopsinin tekrar yapılmasına karar verildi.

Murat Çalık ı görmek için hastane önüne gelmişlerdi! Arka kapıdan çıkarıldığını öğrenince fenalaştılar 3

ÇALIK YENİDEN CEZAEVİNE SEVK EDİLDİ

Murat Çalık hastanedeki işlemleri tamamlanırken, rapor hazırlandı. Hastane raporu Adli Tıp'a gönderdi. Çalık yeniden cezaevine sevk edildi.

Murat Çalık ı görmek için hastane önüne gelmişlerdi! Arka kapıdan çıkarıldığını öğrenince fenalaştılar 4

ANNESİ VE KIZ KARDEŞİ FENALIK GEÇİRDİ

Halktv'nin haberine göre Çalık'ı görme umuduyla hastane önünde bekleyen ailesi ise beklemedikleri bir durumla karşılaştı. Çalık, hastanenin arka kapısından çıkartıldı. Çalık'ı görmeyen annesi, kız kardeşi ve yakınları hastane önünde fenalık geçirdi. Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ibb istanbul büyükşehir belediyesi Mehmet Murat Çalık
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