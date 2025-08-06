Murat Çalık'ı görmek için hastane önüne gelmişlerdi! Arka kapıdan çıkarıldığını öğrenince fenalaştılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yapılan operasyonlar kapsamında tutuklanan Murat Çalık'ın sağlık sorunları gündemdeki yerini koruyor. Daha önce lösemi ve lenfoma tedavisi gören Çalık'ın sağlık durumu cezaevinde kötüleşti.

ANJİYO OLDU

18 kilo veren ve fenalaşarak anjiyo olmak zorunda kalan Çalık, birkaç kez hastaneye sevk edilmişti. Cezaevi hastanesinde yapılan muayenede Çalık’ın durumu 'kritik' olarak değerlendirildi ve tahliye edilmesi önerildi.

İKİNCİ KEZ BİYOPSİ İŞLEMİ YAPILDI

Ancak Adli Tıp Kurumu, bu önerinin aksine bir görüş bildirdi. Bunun üzerine Çalık yeniden İzmir’de hastaneye yatırıldı. İlk kemik iliği örneğinin yeterli görülmemesi nedeniyle, biyopsinin tekrar yapılmasına karar verildi.

ÇALIK YENİDEN CEZAEVİNE SEVK EDİLDİ

Murat Çalık hastanedeki işlemleri tamamlanırken, rapor hazırlandı. Hastane raporu Adli Tıp'a gönderdi. Çalık yeniden cezaevine sevk edildi.

ANNESİ VE KIZ KARDEŞİ FENALIK GEÇİRDİ

Halktv'nin haberine göre Çalık'ı görme umuduyla hastane önünde bekleyen ailesi ise beklemedikleri bir durumla karşılaştı. Çalık, hastanenin arka kapısından çıkartıldı. Çalık'ı görmeyen annesi, kız kardeşi ve yakınları hastane önünde fenalık geçirdi. Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır