Murat Çalık'ı görmek için hastane önüne gelmişlerdi! Arka kapıdan çıkarıldığını öğrenince fenalaştılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yapılan operasyonlar kapsamında tutuklanan Murat Çalık'ın sağlık sorunları gündemdeki yerini koruyor. Daha önce lösemi ve lenfoma tedavisi gören Çalık'ın sağlık durumu cezaevinde kötüleşti.
18 kilo veren ve fenalaşarak anjiyo olmak zorunda kalan Çalık, birkaç kez hastaneye sevk edilmişti. Cezaevi hastanesinde yapılan muayenede Çalık’ın durumu 'kritik' olarak değerlendirildi ve tahliye edilmesi önerildi.
Ancak Adli Tıp Kurumu, bu önerinin aksine bir görüş bildirdi. Bunun üzerine Çalık yeniden İzmir’de hastaneye yatırıldı. İlk kemik iliği örneğinin yeterli görülmemesi nedeniyle, biyopsinin tekrar yapılmasına karar verildi.
Murat Çalık hastanedeki işlemleri tamamlanırken, rapor hazırlandı. Hastane raporu Adli Tıp'a gönderdi. Çalık yeniden cezaevine sevk edildi.
Halktv'nin haberine göre Çalık'ı görme umuduyla hastane önünde bekleyen ailesi ise beklemedikleri bir durumla karşılaştı. Çalık, hastanenin arka kapısından çıkartıldı. Çalık'ı görmeyen annesi, kız kardeşi ve yakınları hastane önünde fenalık geçirdi.
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