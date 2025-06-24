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Murat Çalık ikinci kez hastaneye sevk edilmişti! Boynundaki kitle nedeniyle biyopsiye alındı

Hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık, sağlık sorunları nedeniyle ikinci kez hastaneye sevk edilmişti. Hastaneye yatışına karar verilen Çalık, boynundaki kitle nedeniyle biyopsiye alındı.

Murat Çalık ikinci kez hastaneye sevk edilmişti! Boynundaki kitle nedeniyle biyopsiye alındı
Melih Kadir Yılmaz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Mehmet Murat Çalık bir süre Silivri Cezaevi'nde tutulmuş, sonrasında ise İzmir Buca Cezaevi’ne sevk edilmişti.

ÇALIK, BOYNUNDAKİ KİTLE NEDENİYLE BİYOPSİYE ALINDI

Daha önce iki kez kanser tedavisi gören Çalık, sağlık sorunları nedeniyle ikinci kez hastaneye yatırılmıştı. Çalık, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek kapsamlı tetkik ve tahlillerden geçirildi. Yapılan muayeneler sonucunda boynunda tespit edilen şüpheli kitle nedeniyle biyopsi işlemi uygulandı.

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Çalık’ın avukatı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, müvekkilinin daha önce boyun lenflerinde yaşadığı rahatsızlığın nüksetmiş olabileceğini belirterek, doktor kontrol sürecinin devam ettiğini ve net bulguların henüz paylaşılmadığını ifade etti.

Tedavi süreci devam eden Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin gelişmelerin, hastaneden gelecek değerlendirme ve raporlar doğrultusunda netlik kazanması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü biyopsi ibb
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