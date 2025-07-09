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Murat Çalık yeniden hastaneye kaldırıldı

Dün yeniden cezaevine sevk edilen tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, bugün öğle saatlerinde yeniden hastaneye kaldırıldı.

Murat Çalık yeniden hastaneye kaldırıldı
Devrim Karadağ

Kemik iliği biyopsisinin patoloji sonucunda "lenfoma" ilgili ciddi bulgular tespit edilmesi üzerine ameliyat olduktan sonra tekrar cezaevine gönderilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yeniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalarda 23 Mart’ta tutuklanan ve 4 Haziran’da Silivri’deki Marmara Cezaevin’den İzmir Buca Kırıklar Cezaevi’ne sevk edilen Murat Çalık'ın sağlık durumu risk yaratmaya devam ediyor. Geçmişte iki kez kanser tedavisi gören Çalık için tahliye talebinde bulunmasının ardından İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tetkik ve tahliller yapılarak cezaevine geri sevk edilen ancak nükseden ağrıları nedeniyle 23 Haziran Pazartesi günü yeniden hastaneye gönderilen Çalık, kemik iliği biyopsisinin patoloji sonucunda "lenfoma" ilgili ciddi bulgular tespit edilmesi üzerine ameliyata alındı.

Operasyon sonrası tekrar cezaevine gönderilen Çalık, yeniden rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı.

Çalık, hastanenin sağlık kurulu tarafından verilen raporunda “Akut Myeloid Lösemi (AML M4)" ve "mukoepidermoid karsinom" tanısı konduğu ve cezaevi koşullarında kalmasının, lösemi nüksü ve hayatı tehdit edici enfeksiyon riskini artırabileceği belirtilmesine rağmen cezaevin sevk edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Beylikdüzü hastane
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