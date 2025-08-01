Murat Kurum duyurdu: 'Toplam 350 konut inşa edilecek'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yangının yaralarını sarmaya başladıklarını ve yapılan konut sayısını duyurdu.

Bakan Kurum'un açıklaması şöyle;

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: İzmir, Bilecik, Bursa, Karabük, Aydın, Çanakkale, Tekirdağ, Antalya, Hatay, Sakarya, Uşak’ta 11 ilimizde çıkan yangınlardan etkilenen yapı sayımız 396’sı konut olmak üzere toplam 632 bağımsız birime ulaşmıştır.

İzmir ve Bilecik’te AFAD hak sahipliği çalışmalarını tamamladı. Hak sahibi vatandaşlarımız için Bilecik’te 69, İzmir Ödemiş’te 138, Seferihisar’da 143 olmak üzere toplamda 350 konutun ihale sürecini başlattık. Ağustos ayı içinde temelleri atacağız en geç 1 yıl içinde de konutlarımızı afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz."

Kurum, yapılacak konutların fotoğraflarını da paylaştı.