HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Murat Kurum duyurdu: 'Toplam 350 konut inşa edilecek'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulundu. Kurum, "Yangınların ardından çalışmalarımızın bittiği noktalarda afetin yaralarını sarmaya başladık" diyerek 350 konutun inşası için harekete geçtiklerini de açıkladı.

Murat Kurum duyurdu: 'Toplam 350 konut inşa edilecek'
Cansu Akalp

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yangının yaralarını sarmaya başladıklarını ve yapılan konut sayısını duyurdu.

Bakan Kurum'un açıklaması şöyle;

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: İzmir, Bilecik, Bursa, Karabük, Aydın, Çanakkale, Tekirdağ, Antalya, Hatay, Sakarya, Uşak’ta 11 ilimizde çıkan yangınlardan etkilenen yapı sayımız 396’sı konut olmak üzere toplam 632 bağımsız birime ulaşmıştır.

Murat Kurum duyurdu: Toplam 350 konut inşa edilecek 1

İzmir ve Bilecik’te AFAD hak sahipliği çalışmalarını tamamladı. Hak sahibi vatandaşlarımız için Bilecik’te 69, İzmir Ödemiş’te 138, Seferihisar’da 143 olmak üzere toplamda 350 konutun ihale sürecini başlattık. Ağustos ayı içinde temelleri atacağız en geç 1 yıl içinde de konutlarımızı afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz."

Kurum, yapılacak konutların fotoğraflarını da paylaştı.

Murat Kurum duyurdu: Toplam 350 konut inşa edilecek 2

Murat Kurum duyurdu: Toplam 350 konut inşa edilecek 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kemal Kılıçdaroğlu, Muhittin Böcek’i ziyaret etti!Kemal Kılıçdaroğlu, Muhittin Böcek’i ziyaret etti!
25 şüpheli gözaltına alınmıştı! “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” operasyonunda yeni gelişme25 şüpheli gözaltına alınmıştı! “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” operasyonunda yeni gelişme

Anahtar Kelimeler:
yangın Murat Kurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bu detayı ilk kez duyacaksınız… 7 ay önce Linkedin’den Gökalp İçer ile tanışan Avukat Göksu Çelebi’nin o gece verdiği karar hayatına mal oldu!

Bu detayı ilk kez duyacaksınız… 7 ay önce Linkedin’den Gökalp İçer ile tanışan Avukat Göksu Çelebi’nin o gece verdiği karar hayatına mal oldu!

Ali Koç'un uçağı o adaya indi, taraftar heyecanlandı! İşte o adada tatil yapan dünya yıldızı

Ali Koç'un uçağı o adaya indi, taraftar heyecanlandı! İşte o adada tatil yapan dünya yıldızı

Kuşadası'nda iğrenç olay! Turisti taciz edip kaçtı

Kuşadası'nda iğrenç olay! Turisti taciz edip kaçtı

Endonezyalı bakıcıdan inanılmaz plan: Ev sahibi duşa girince...

Endonezyalı bakıcıdan inanılmaz plan: Ev sahibi duşa girince...

12 gün savaşının ardından MİT'ten dikkat çeken rapor

12 gün savaşının ardından MİT'ten dikkat çeken rapor

Trump 10 günlük süre vermişti! Putin'den ilk açıklama

Trump 10 günlük süre vermişti! Putin'den ilk açıklama

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.