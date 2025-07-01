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Murat Kurum sosyal medya hesabından duyurdu: "Hızla yaraları saracağız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınlarıyla ilgili, İzmir'de 114, Adana'da 8, Manisa'da 6 ve Hatay'da 4 bağımsız birimin ağır hasarlı olduğunu tespit ettiklerini bildirdi.

Murat Kurum sosyal medya hesabından duyurdu: "Hızla yaraları saracağız"
Çiğdem Sevinç

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, orman yangınlarıyla ilgili İzmir, Hatay, Adana, Manisa ve Isparta'da hasar tespit çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

Murat Kurum sosyal medya hesabından duyurdu: "Hızla yaraları saracağız" 1

"HIZLA YARALARI SARACAĞIZ"

"İzmir'de şu ana kadar Bornova, Gaziemir ve Seferihisar'da 110'u konut olmak üzere toplam 114 bağımsız birimin ağır hasarlı olduğunu, Adana'da 8, Manisa'da 6 ve Hatay'da ise 4 bağımsız birimin ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarımız tamamlandıktan sonra hızla yaraları saracağız. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."

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Anahtar Kelimeler:
Bakan Murat Kurum
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