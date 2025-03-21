HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Murat Ongun'un da aralarında bulunduğu 7 şüphelinin banka kasalarına el konuldu!

Murat Ongun'un da aralarında bulunduğu 7 şüphelinin banka kasalarına el konuldu!

21.03.2025 19:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, savcılığın talimatıyla Murat Ongun'un da aralarında olduğu 7 şüphelinin bankalardaki kasalarına el konuldu.

Murat Ongun'un da aralarında bulunduğu 7 şüphelinin banka kasalarına el konuldu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında şüphelilerin çeşitli bankalarda özel kasalarının olduğu tespit edildi.

Şüphelilerden Murat Ongun'un 2, reklamcı ve tekstilci Hüseyin Köksal'ın 1 kasasının bulunduğu belirlendi.

Firari şüpheli Emrah Bağdatlı'nın 1, İmamoğlu İnşaat ve SSB Gayrimenkul Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın 2, İBB İştirakler Başkanı Ertan Yıldız'ın 2, İBB Spor Genel Müdürü Fatih Keleş'in 1, BVA firması sahibi şüpheli Murat Kapki'nin de 2 kasası olduğu tespit edildi.

Savcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekiplerinin, banka kasalarına yönelik arama ve el koyma faaliyeti gerçekleştirdiği öğrenildi.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu Haberleri
Dışişleri: Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nin İsrail tarafından yıkılmasını lanetliyoruzDışişleri: Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nin İsrail tarafından yıkılmasını lanetliyoruz
Antalya'da 9 aydır kayıp kişi, 'Yer altı görüntüleme cihazı' ile arandı!Antalya'da 9 aydır kayıp kişi, 'Yer altı görüntüleme cihazı' ile arandı!
Anahtar Kelimeler:
ibb istanbul cumhuriyet başsavcılığı ekrem imamoğlu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ekrem İmamoğlu hakkında dikkat çeken detay!

Ekrem İmamoğlu hakkında dikkat çeken detay!

CHP lideri Özgür Özel duyurdu: "Olağanüstü kurultay kararı aldık"

CHP lideri Özgür Özel duyurdu: "Olağanüstü kurultay kararı aldık"

'Siz kimsiniz?' yorumunu görünce kendini tutamadı! "Gençliğe Hitabe" çıkışıyla gündemde

'Siz kimsiniz?' yorumunu görünce kendini tutamadı! "Gençliğe Hitabe" çıkışıyla gündemde

Milli Takım'da sürpriz davet! Antrenmana çıktı

Milli Takım'da sürpriz davet! Antrenmana çıktı

İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı

İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı

Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmıştı! İmamoğlu'nun ifadesi tamamlandı, hakim karşısına çıkacağı saat belli oldu

Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmıştı! İmamoğlu'nun ifadesi tamamlandı, hakim karşısına çıkacağı saat belli oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.