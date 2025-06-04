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Murat Ülker'den dikkat çeken 'stratejik iletişim' mesajı: 'Hakikati savunmak, doğru bilginin dolaşımını sağlamak'

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla iletişim konusunda önemli mesajlar verdi. Stratejik iletişimin modern dünyada artık iletişimin esasını oluşturduğunu savunan Ülker, hakikati sağlamanın, toplumu sahte gündemlerden korumanın, doğru bilginin dolaşımını sağlamanın önemini vurguladı.

Murat Ülker'den dikkat çeken 'stratejik iletişim' mesajı: 'Hakikati savunmak, doğru bilginin dolaşımını sağlamak'
Devrim Karadağ

Türkiye’nin en zengin iş adamları listesinde yıllardır zirvede yer alan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

"Hakikati savunmak, toplumu sahte gündemlerden korumak, doğru bilginin dolaşımını sağlamak..." başlığıyla uzun bir yazı paylaşan Ülker, stratejik iletişimin modern dünyadaki önemine vurgu yaptı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan “Stratejik İletişimde Yeni Akımlar”, “Yeni Medyada Kriz İletişimi Rehberi” ve “Stratejik İletişim Terimleri Sözlüğü” kitaplarının bu konunun 3 dikkat çekici örneği olduğunu aktaran Ülker; söz konusu mesajında şu ifadelere yer verdi:

HAKİKATİ SAVUNMAK, TOPLUMU SAHTE GÜNDEMLERDEN KORUMAK, DOĞRU BİLGİNİN DOLAŞIMINI SAĞLAMAK…

Stratejik iletişim, modern dünyada artık iletişimin esasını oluşturuyor. Artık belirli bir uzmanlık alanı olmanın ötesinde; toplumun her kesimini ilgilendiren mühim bir konu oldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan “Stratejik İletişimde Yeni Akımlar”, “Yeni Medyada Kriz İletişimi Rehberi” ve “Stratejik İletişim Terimleri Sözlüğü” kitapları, bu alandaki düşünsel ve yapısal yaklaşımın üç dikkat çekici örneği olmuş.
Stratejik İletişimde Yeni Akımlar, dijital çağda iletişimde öne çıkan tehditleri ve bunlara karşı geliştirilen yöntemleri birçok yönden ele alıyor. Manipülasyon, kriz, dezenformasyon, yapay zekâ gibi konular anlaşılır bir dille ve zengin bir arka planla işlenmiş. Bu yönüyle hem alana katkı sağlıyor hem de iletişim pratiği için somut bir zemin sunuyor.

Yeni Medyada Kriz İletişimi Rehberi, kriz iletişimini yalnızca bir tepki sürecinden öte; hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamalarını kapsayan stratejik olarak ele alıyor. Rehber, kriz türlerinden mesaj stratejilerine, sosyal medya ve yapay zekâ araçlarının kullanımından bilgi düzensizlikleriyle mücadele yöntemlerine kadar geniş bir alanı detaylı biçimde inceliyor.

Stratejik İletişim Terimleri Sözlüğü ise kavramsal tutarlılığı öne çıkarıyor. 400’ün üzerinde terimi açıklarken yalnızca tanımlamakla yetinmemiş; alandaki düşünsel dağınıklığı toparlamayı da başarmış.

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Prof. Dr. Fahrettin Altun Bey’in kitaplarla ilgili değerlendirmesi, konunun önemini ve kapsamını net biçimde ortaya koymuş:

“Stratejik iletişim, (devletimiz açısından) kendi hikâyemizi anlatmak, ulusal güvenliğimizi ve istikrarımızı korumak, toplumsal birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek ve küresel gelişmeler karşısında belirlenen değil, belirleyici olmak için merkezi bir araçtır. Türkiye İletişim Modeli çatısı altında yürüttüğümüz tüm stratejik iletişim çalışmalarını, büyük ve tam bağımsız Türkiye mücadelesinin ve ülkemizin özgün yürüyüşünün iletişim sahasındaki yansıması olarak değerlendiriyoruz.”

Bu yaklaşımın, kurumsal çerçevenin de ötesine geçen daha geniş bir sorumluluk anlayışını yansıttığını düşünüyorum ve bir vatandaşı olarak kutluyorum.
Hazırlık sürecine katkı sunan, fikri ve teknik emeğiyle bu çalışmayı mümkün kılan herkese teşekkür ediyorum.

Kitaplara aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz:
https://www.iletisim.gov.tr/turkce/duyurular/detay/stratejik-iletisime-yonelik-3-temel-kitap-yayinda

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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Altun Murat Ülker cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
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