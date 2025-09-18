Muratlı’da aile faciası davası sürüyor: Annesini babasını öldürmüştü

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya, tutuklu bulunan sanık A.Ç. (17) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlandı. Duruşmada sanığın bıçak darbeleriyle yaraladığı amcası G.Ç., yengesi F.Ç. ve dedesi C.Ç. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık avukatı mazeret bildirerek duruşmaya katılmazken, cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, davayı 3 Ekim tarihine erteledi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır