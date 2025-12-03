HABER

Muratlı semalarında ‘Ay Halesi’ görüldü

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzüne bakan vatandaşlar, Ay’ın etrafında oluşan parlak ve tam dairesel bir halka ile karşılaştı.

Muratlı semalarında 'Ay Halesi' görüldü

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzüne bakan vatandaşlar, Ay’ın etrafında oluşan parlak ve tam dairesel bir halka ile karşılaştı. Görsel bir şölen sunan bu doğa olayı, bilimsel adıyla "22° Ay Halesi" olarak biliniyor.

Gökbilimciler, Ay halelerinin atmosferin üst tabakalarında yer alan sirüs bulutlarındaki altıgen buz kristallerinin, Ay ışığını 22 derecelik sabit bir açıyla kırması sonucu oluştuğunu belirtiyor. Bu nedenle Ay’ın etrafında geniş ve net bir çember meydana geliyor.

Muratlı semalarında ‘Ay Halesi’ görüldü 1

Halk arasında Ay Halesi’nin, yağmurun veya fırtınanın yaklaştığına işaret ettiği yönünde yaygın bir inanış bulunuyor. Sirüs bulutlarının çoğu zaman hava değişimlerinin habercisi olması, bu inanışı destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Muratlı semalarında ortaya çıkan bu nadir doğa olayı, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülenerek; sosyal medyada da çokça paylaşıldı.

Muratlı semalarında ‘Ay Halesi’ görüldü 2
Kaynak: İHA

