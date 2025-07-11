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Muratlı’da vinç otoyol plaka tanıma sitemi direğine çarptı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir vinç, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan otoyol plaka tanıma sitemi direğine çarptı.

Muratlı’da vinç otoyol plaka tanıma sitemi direğine çarptı

Olay, sabah saatlerinde İstiklal-Kurtpınar Mahallesi’nde Muratlı İlçe Jandarma Komutanlığı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halindeki bir kamyon üzerindeki vinç, yol üzerindeki otoyol plaka tanıma sitemi direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk zarar gördü ve eğilerek tehlike oluşturdu.

Olay yerine güvenlik güçleri sevk edilirken, yolun bir kısmı güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı. Kazada yaralanan olmazken, yetkililer hasarın onarılması için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Tekirdağ
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