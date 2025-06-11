Mürdüm eriğinin faydaları nelerdir? Mürdüm eriğinin kurusunun faydaları

Tatlı ve ekşi bir lezzete sahip olan mürdüm eriği, çeşitli mineraller ve vitaminler açısından son derece zengin olan, mevsimi gelir gelmez tezgâhlardaki yerini alan bir meyvedir. İnce kabuklu, kendine has tadı olan, meyve olarak tüketilmesinin yanı sıra çeşitli tatlılarda ve salatalarda da yer alan meyvelerden biridir. Gülgiller ailesinden olan mürdüm eriği hem taze hem de kurutulmuş hali ile tüketilebilmektedir.

Mürdüm eriğinin faydaları nelerdir? Mürdüm eriği neye iyi gelir?

Ilıman iklim şartlarında yetişebilen mürdüm eriği bu özelliği ile dünya genelinde birçok bölgede yetişebilmektedir. Türkiye’de de birçok bölgede yetiştirilebilen mürdüm eriği en çok Samsun, İzmir, Aydın, Bursa, Kayseri, Malı kesir, Aydın gibi şehirlerde üretilmektedir. Mevsimi yaz olan mürdüm eriği ağustos ve eylül ayları boyunca taze ve en lezzetli hâli ile bulunabilir. Oldukça yüksek bir besin değeri bulunan mürdüm eriği faydaları ise şu şekildedir:

Bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi bulunur.

Kalp sağlığını destekler.

Kan şekeri düzeyini dengeler.

Kemik sağlığını destekler ve kemikleri güçlendirir.

Sindirim sağlığını destekler.

Güçlü bir antioksidan kaynağıdır.

Mürdüm eriğinin hamilelikte faydaları olduğu da kabul edilmektedir. Gebelik sürecinde anne adayının sağlığını desteklediği bilinen mürdüm eriği, doktor kontrolünde tüketilirse faydalı olabilmektedir. Sitrik asit içerdiği için yorgunluğu da azaltır ve anne adayına enerji verir.

Mürdüm eriği kurusunun faydaları nelerdir?

Mürdüm eriği kurusunun faydaları da mürdüm eriği meyvesinin taze hali kadar çoktur. Farklı tariflerin içinde de kullanılabilen mürdüm eriği kurusu içerdiği mineraller ve vitaminler sayesinde insanların genel sağlığını desteklerken bazı hastalıklara da iyi gelmektedir.

Kuru mürdüm eriğinin faydaları da taze mürdüm eriği kadar çoktur. Kurutulmuş mürdüm eriğinin faydalarından ve özelliklerinden bazıları şunlardır:

Yüksek enerji verir.

Düşük kalorilidir.

Potasyum içerir.

Kan basıncını dengeler.

Fosfat ve kalsiyum içerir.

Kemikleri güçlendirir.

Kalp sağlığını korur.

C vitamini içerir.

Mideye iyi gelir.

Böbrek taşlarının düşürülmesinde yardımcı olduğu bilinir.

Yüksek tansiyonu tetikleyebilir.

Kan yaptığı için kansızlık ve kansızlık kaynaklı sağlık sorunlarına karşı kişileri korur.

Sadece taze ve kurutulmuş halleri ile değil, mürdüm eriğinin çekirdeğinin faydaları da tespit edilmiştir. Bağırsak sorunları için kullanılabilen ve mutlaka doktor tavsiyesi ile doktorun önerdiği miktarlarda ve sıklıkta tüketilmesi gereken mürdüm eriği çekirdeği püre haline getirilerek ya da çay formunda kullanılabilir.

Mürdüm eriği zararları daha çok alerjik durumu olanlar, hamileler, emziren anneler, ileri yaştaki bireyler, çocuklar, kronik rahatsızlığı bulunan kişiler, bir hastalığın tedavi sürecinde olan ve düzenli olarak ilaç kullanması gereken kişiler için tehlikeli olabilir.

Mürdüm eriğinin zararları aşırı miktarlarda tüketildiği zaman kendini gösterebilmektedir. Aşırı C vitamini içerdiği için fazla mürdüm eriği tüketildiği zaman çeşitli mide sorunları yaşanabilir. Ayrıca şeker içeriğinin doğal olması nedeni ile şeker hastalarını olumsuz anlamda etkileyebilir. Buna göre mürdüm eriğinin olası bazı yan etkileri ve zararları şu şekilde kendini gösterebilir: