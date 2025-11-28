Muş'ta 1 kişinin öldüğü silahlı kavga: 2 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Zafer Mahallesi'nde iki aile arasında okulda başlayan anlaşmazlığın büyümesi sonucu 11 Kasım'da çıkan silahlı kavgada biri ağır iki kişi yaralandı.

Ağır yaralı Sidar Kırdar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, Abdulmutalip Kırdar tedavisinin ardından taburcu edildi.

Ekiplerce olay yerinde mermi kovanları ve çekirdeği ile sopalar ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında çok sayıda ikamette arama yapan ekipler, firari şüpheliler Ç.G. ve E.G'yi 25 Kasım'da suç aleti olduğu değerlendirilen silahla yakaladı.

Zanlılar, dün çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince Patnos Kapalı L Tipi Cezaevine gönderildi.Kaynak: AA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır