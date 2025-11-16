Muş’ta 14 köy yolu kapandı, 4 araç mahsur kaldı

Muş’ta gece başlayan yoğun kar yağışı yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 14 köy yolu ulaşıma kapanırken, Muş İl Özel İdaresi ekipleri bölgede karla mücadele çalışması başlattı. Kapanan yollarda ilerleyemeyen 4 araç ise kar nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, iş makineleriyle yolu açarak araçları güvenli bölgeye çekti. Ekiplerin, kapalı yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır