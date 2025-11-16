HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Muş’ta 14 köy yolu kapandı, 4 araç mahsur kaldı

Muş’ta yoğun kar yağışı nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapanırken, kapanan yollarda mahsur kalan 4 araç ekipler tarafından kurtarıldı.

Muş’ta 14 köy yolu kapandı, 4 araç mahsur kaldı

Muş’ta gece başlayan yoğun kar yağışı yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 14 köy yolu ulaşıma kapanırken, Muş İl Özel İdaresi ekipleri bölgede karla mücadele çalışması başlattı. Kapanan yollarda ilerleyemeyen 4 araç ise kar nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, iş makineleriyle yolu açarak araçları güvenli bölgeye çekti. Ekiplerin, kapalı yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

Muş’ta 14 köy yolu kapandı, 4 araç mahsur kaldı 1Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Batman’a mevsimin ilk karı yağdıBatman’a mevsimin ilk karı yağdı
Elazığ’da kamyonet şarampole uçtuElazığ’da kamyonet şarampole uçtu

Anahtar Kelimeler:
Muş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

2 kişi daha hastanelik oldu! Sayı yükseldi, fırıncı da gözaltına alındı

2 kişi daha hastanelik oldu! Sayı yükseldi, fırıncı da gözaltına alındı

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Ersan Şen: İBB iddianamesi boş değil, kabul edilmeli

Ersan Şen: İBB iddianamesi boş değil, kabul edilmeli

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.