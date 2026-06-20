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Muş’ta 60 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Muş’ta polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir araçta yapılan aramada 60 kilogram skunk ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Muş’ta 60 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında şüpheli bir araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada, aracın bagaj bölümüne zulalanmış ve streç filme sarılmış halde bulunan 90 parça halinde toplam 60 kilogram esrar (skunk) maddesi ele geçirildi.

Muş’ta 60 kilogram uyuşturucu ele geçirildi 1

OPERASYONDA 60 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda araçta bulunan 1 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konuldu. Yakalanan şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 188’inci maddesi kapsamında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi. Şüphelinin işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muş uyuşturucu
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