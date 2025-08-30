Muş'ta arazi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, arazi meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 3 KİŞİ YARALANDI

Kavgada V.G hayatını kaybederken, yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından güvenlik önlemlerin alınması ile Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır