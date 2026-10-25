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Muş’ta "Huzurlu Sokaklar" uygulaması: Aranan şahıs yakalandı

Muş’ta polis ekiplerince gerçekleştirilen "Huzurlu Sokaklar" uygulamasında 57 araç kontrol edildi. 437 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Denetimlerde aranan bir şahıs yakalandı.

Muş’ta "Huzurlu Sokaklar" uygulaması: Aranan şahıs yakalandı

Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen Huzurlu Sokaklar uygulamasında, aranan bir şahıs yakalandı. Saat 18.00 ile 19.30 arasında gerçekleştirilen uygulama kapsamında Lale Vadisi Parkı, Millet Bahçesi, Göletli Park, eski otogarın boş alanları ile il genelindeki metruk binalarda denetimler yapıldı. Uygulama çerçevesinde 57 araç kontrol edilirken, 437 kişinin kimlik sorgulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde aranan bir şahıs yakalanırken, başka herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muş
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