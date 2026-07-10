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Muş'ta İl Özel İdaresi'ne ait araç takla attı: 1 yaralı

Muş'ta İl Özel İdaresi'ne ait hafif ticari aracın kontrolden çıkarak takla attığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Muş'ta İl Özel İdaresi'ne ait araç takla attı: 1 yaralı

Kaza, Muş-Bingöl kara yolu üzerindeki Çiftlik Polis Uygulama Noktası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muş İl Özel İdaresi'ne ait araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkarak takla attı.

Muş ta İl Özel İdaresi ne ait araç takla attı: 1 yaralı 1

MUŞ'TAKİ KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik kontrollü olarak sağlanırken, takla atan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Muş ta İl Özel İdaresi ne ait araç takla attı: 1 yaralı 2

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muş kaza
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