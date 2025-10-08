HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Muş'ta kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı.

Muş'ta kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, N.Ö. isimli şahsın tarihi eser aramak amacıyla izinsiz kazı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Alınan arama kararı doğrultusunda N.Ö.'ye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada, evin ahır kısmında ev sahibi N.Ö. ile birlikte N.Ö., A.Ö., H.A., İ.A., R.G. ve F. isimli şahıslar kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Ekiplerce yapılan incelemede, ahır içerisinde zemine doğru 3 buçuk metre derinliğinde ve 2,1 metre çapında bir çukur tespit edildi. Aramalarda 1 adet dedektör, 1 adet alan tarama çubuğu, 2 adet kazma, 2 adet kürek, 1 adet kulaklık ve 2 adet dedektör başlığı ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili olarak 7 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vietnam'da Matmo tayfunu felakete neden olduVietnam'da Matmo tayfunu felakete neden oldu
Karşı şeride geçen minibüsle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralıKarşı şeride geçen minibüsle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Muş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.