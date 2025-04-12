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Muş'ta karda araçlarıyla mahsur kaldılar! Onlarca kişiyi ekipler kurtardı

Muş'un Hasköy ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 10 araçtaki 60 kişi, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Muş'ta karda araçlarıyla mahsur kaldılar! Onlarca kişiyi ekipler kurtardı

Muş merkez ve ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Hasköy-Mutki kara yolunun Kaymakam Çeşmesi yakınlarında kar ve tipi nedeniyle 10 araçtaki 60 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, yaklaşık 4 saat süren çalışmayla yolu ulaşıma açarak, mahsur kalan araçları bulundukları yerden çıkardı.

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İş makinesi operatörü İdris Karakan, birçok noktada kar yağışının devam ettiğini söyledi.

Hasköy-Mutki kara yolunda ulaşımda aksamaların yaşandığını belirten Karakan, "İhbar üzerine bölgeye geldik. Mahsur kalan araçlar vardı. 4 saatlik çalışma sonucunda araçlara geçit verdik." dedi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Muş
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