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Muş'ta lastik deposunda korkutan yangın

Muş'ta bir lastik deposunda çıkan yangın paniğe yol açtı.

Muş'ta lastik deposunda korkutan yangın

Muş'ta bir lastik deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre, yangını fark eden vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve güvenlik ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, depo çevresinde maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muş
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