Muş'ta narkotik operasyonu: 9 şüpheliye adli işlem

Muş'ta düzenlenen narkotik operasyonunda 9 ikamette yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Muş'ta narkotik operasyonu: 9 şüpheliye adli işlem

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve sokak kullanımına yönelik il genelinde saha operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde kullandığı ve ticareti yaptığı değerlendirilen 9 şüpheli şahıs ile bu şahıslara ait 9 ikamette arama yapıldı.

NARKOTİK HAREKETE GEÇTİ: 9 ŞÜPHELİYE ADLİ İŞLEM

Aramalarda 7,65 gram esrar, 12,63 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 2 adet extacy hap ve 1 adet tabanca ile şarjör ele geçirildi. Şüphelilerden 8'i hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan, 1 şüpheli hakkında ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin mevcutlu olarak adli makamlara sevk edileceği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Artvin’de yaylada düşerek yaralanan vatandaş helikopterle kurtarıldıArtvin’de yaylada düşerek yaralanan vatandaş helikopterle kurtarıldı
Sakarya'nın yüksek kesimleri beyaza büründüSakarya'nın yüksek kesimleri beyaza büründü

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Muş narkotik
En Çok Okunan Haberler
Doktorun önerisini dinlemedi, tutuklandı! Akılalmaz ihmal

Doktorun önerisini dinlemedi, tutuklandı! Akılalmaz ihmal

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklandı

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklandı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a derbi çağrısı: "Kabul ederlerse olacak"

Fenerbahçe'den Galatasaray'a derbi çağrısı: "Kabul ederlerse olacak"

Müzikalde büyük kriz! Müjdat Gezen hastaneye kaldırıldı

Müzikalde büyük kriz! Müjdat Gezen hastaneye kaldırıldı

Hızlı tren geliyor: Raylar görüntülendi! Geri sayım başladı

Hızlı tren geliyor: Raylar görüntülendi! Geri sayım başladı

Harekete geçildi: VPN kullananlar dikkat!

Harekete geçildi: VPN kullananlar dikkat!

