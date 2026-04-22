Muş'ta narkotik operasyonu: 9 şüpheliye adli işlem

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve sokak kullanımına yönelik il genelinde saha operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde kullandığı ve ticareti yaptığı değerlendirilen 9 şüpheli şahıs ile bu şahıslara ait 9 ikamette arama yapıldı.

NARKOTİK HAREKETE GEÇTİ: 9 ŞÜPHELİYE ADLİ İŞLEM

Aramalarda 7,65 gram esrar, 12,63 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 2 adet extacy hap ve 1 adet tabanca ile şarjör ele geçirildi. Şüphelilerden 8'i hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan, 1 şüpheli hakkında ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin mevcutlu olarak adli makamlara sevk edileceği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

