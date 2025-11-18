HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Muş'ta yola çıkan inekler kazaya neden oldu: 1 yaralı

Muş-Bitlis karayolunda yola çıkan iki ineğe çarpan otomobile arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken, iki inek telef oldu.

Muş'ta yola çıkan inekler kazaya neden oldu: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Hasköy ilçesi yakınlarında seyir halinde olan bir otomobil, aniden yola çıkan iki ineğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta hasar oluşurken hayvanlar telef oldu.

ARAÇ YOLA ÇIKAN İNEĞE ÇARPTI, ARKADAN GELEN ARAÇ DA KAZAYA KARIŞTI

İddiaya göre kazanın hemen ardından arkadan gelen bir başka otomobil de duramayarak kazaya karışan araca çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan bir kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol kısa süreliğine kontrollü olarak trafiğe kapatıldı.

Muş ta yola çıkan inekler kazaya neden oldu: 1 yaralı 1

Her iki araçta maddi hasarın oluştuğu kazayla ilgili inceleme başlatılırken, ekipler bölgede trafik akışını tekrar normale döndürdü.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hakkari'de 81 kilo 133 gram metamfetamin ele geçirildiHakkari'de 81 kilo 133 gram metamfetamin ele geçirildi
Malatya'da zincirleme trafik kazası! Yaralılar varMalatya'da zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Anahtar Kelimeler:
Muş kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'nin Gazze planına BMGK'de onay!

ABD'nin Gazze planına BMGK'de onay!

'Durum kötüye gidiyor' diyerek uyardı! Listede İstanbul dahil çok sayıda il var...

'Durum kötüye gidiyor' diyerek uyardı! Listede İstanbul dahil çok sayıda il var...

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Zor günler geçiriyor! Annesi yoğun bakıma kaldırıldı

Zor günler geçiriyor! Annesi yoğun bakıma kaldırıldı

27 yıl sonra banttan indi... Sürpriz iddia: SUV mu olacak?

27 yıl sonra banttan indi... Sürpriz iddia: SUV mu olacak?

İstanbul'da altın sahtekarlarına dev operasyon

İstanbul'da altın sahtekarlarına dev operasyon

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.