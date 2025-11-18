Muş'ta yola çıkan inekler kazaya neden oldu: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Hasköy ilçesi yakınlarında seyir halinde olan bir otomobil, aniden yola çıkan iki ineğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta hasar oluşurken hayvanlar telef oldu.

ARAÇ YOLA ÇIKAN İNEĞE ÇARPTI, ARKADAN GELEN ARAÇ DA KAZAYA KARIŞTI

İddiaya göre kazanın hemen ardından arkadan gelen bir başka otomobil de duramayarak kazaya karışan araca çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan bir kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol kısa süreliğine kontrollü olarak trafiğe kapatıldı.

Her iki araçta maddi hasarın oluştuğu kazayla ilgili inceleme başlatılırken, ekipler bölgede trafik akışını tekrar normale döndürdü.

(İHA)

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır