Müsavat Dervişoğlu açıkladı! "Ben ve ailem 2 Nisan'da hiçbir şey almadık"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla başlayan protestoları destekleyenler, 2 Nisan günü ülke genelinde boykot düzenledi. Boykota katılan isimlerden biri de İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu oldu.

"BEN VE AİLEM 2 NİSAN'DA ALIŞVERİŞ YAPMADIK"

Dervişoğlu katıldığı bir programda, "Bu yönüyle bakıldığında oldukça yerinde bir çağrı olarak görüyorum. Bunu da söyleyeyim; Ben ve ailem 2 Nisan’da alışveriş yapmadık." ifadelerini kullanarak boykota katıldığını söyledi.