Müsavat Dervişoğlu açıkladı! "Ben ve ailem 2 Nisan'da hiçbir şey almadık"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla başlayan protestoları destekleyenler, 2 Nisan günü ülke genelinde boykot düzenledi. Boykota katılan isimlerden biri de İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu oldu.
Dervişoğlu katıldığı bir programda, "Bu yönüyle bakıldığında oldukça yerinde bir çağrı olarak görüyorum. Bunu da söyleyeyim; Ben ve ailem 2 Nisan’da alışveriş yapmadık." ifadelerini kullanarak boykota katıldığını söyledi.
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