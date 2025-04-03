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  4. Müsavat Dervişoğlu açıkladı! "Ben ve ailem 2 Nisan'da hiçbir şey almadık"

Müsavat Dervişoğlu açıkladı! "Ben ve ailem 2 Nisan'da hiçbir şey almadık"

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
03.04.2025 22:01
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasında boykot çağrıları yapılmıştı. Özgür Özel'de boykota destek verip vatandaşlara 2 Nisan günü tüketimi durdurma yönünde çağrıda bulunmuştu. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da 2 Nisan günü yapılan boykota katıldığını açıkladı. Dervişoğlu katıldığı programda boykot ile ilgili konuştu. İşte detaylar...

Müsavat Dervişoğlu açıkladı! "Ben ve ailem 2 Nisan'da hiçbir şey almadık"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla başlayan protestoları destekleyenler, 2 Nisan günü ülke genelinde boykot düzenledi. Boykota katılan isimlerden biri de İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu oldu.

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"BEN VE AİLEM 2 NİSAN'DA ALIŞVERİŞ YAPMADIK"

Dervişoğlu katıldığı bir programda, "Bu yönüyle bakıldığında oldukça yerinde bir çağrı olarak görüyorum. Bunu da söyleyeyim; Ben ve ailem 2 Nisan’da alışveriş yapmadık." ifadelerini kullanarak boykota katıldığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu ibb müsavat dervişoğlu
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