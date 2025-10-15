Müsavat Dervişoğlu'ndan AK Parti, MHP ve DEM Parti'ye sert sözler! "Siz hepiniz biz tek!"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu AK Parti, MHP ve DEM Parti ile ilgili de çarpıcı ifadelerde bulundu.

"SİZ HEPİNİZ BİZ TEK!"

Dervişoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türk Milleti olmakta biz diyemeyenler, ihanette biz oldular. Aynılar aynı yerde buluştu. Nerede buluştu? İhanette buluştu.

Öcalan’a alçak dediğimiz için başlayan tartışmaya Cumhur Koalisyonun üç ortağı da aynı tepkiyle 'BİZ' dediler.

O yüzden bu ihanet ağına karşı haykırıyoruz ve diyoruz ki;

Siz hepiniz biz tek!"