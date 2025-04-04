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  4. Müsavat Dervişoğlu'nu kızdıran seçim anketi: İYİ Parti'yi göremeyince sert çıktı! "Biz de Sözcü TV'yi mi boykot edelim?"

Müsavat Dervişoğlu'nu kızdıran seçim anketi: İYİ Parti'yi göremeyince sert çıktı! "Biz de Sözcü TV'yi mi boykot edelim?"

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
04.04.2025 12:27
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Sözcü TV ekranlarında yayınlanan seçim anketi İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nu kızdırdı. Partilerin oy oranlarının yer aldığı grafikte İYİ Parti'nin olmamasına dikkat çeken Dervişoğlu "Biz de Sözcü'yü mü boykot edelim" diyerek çıkıştı. Sözcü TV'den bu durumla ilgili açıklama gecikmedi. Gazeteci Fatih Portakal da "Bu siyasiler de çok enteresan oluyor bazen. Öküz altında buzağı aramak derler ya, onun gibi bir şey. Bir sorarsın önce ya!" dedi.

Müsavat Dervişoğlu'nu kızdıran seçim anketi: İYİ Parti'yi göremeyince sert çıktı! "Biz de Sözcü TV'yi mi boykot edelim?"

Sözcü TV'de yayımlanan seçim anketindeki detay dikkatlerden kaçmadı. Anket sonucunda partilerin oy oranlarının gösterildiği grafikte İYİ Parti yoktu. Bu durum İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun tepkisini çekti.

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'BOYKOT' ÇIKIŞI

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepkisini dile getiren Dervişoğlu, Sözcü TV'yi işaret ederek "Biz de onu mu boykot edelim!" diyerek çıkıştı.

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"YÜZDE 7 OY NEREDE?"

Dervişoğlu paylaşımında şunları kaydetti:

"SÖZCÜ Televizyonu bir kamuoyu araştırma şirketinin anket sonuçlarını ekranlarından paylaşıyor. Mutlaka sizin de dikkatinizi çekmiştir tabloda İYİ Parti yok. Oranları topladığınızda yüzde 93 sayısına ulaşıyorsunuz. Aklıma takıldığı için sormadan edemiyorum: Yüzde 7 oy nerede? Ya da SÖZCÜ ne yapmak istiyor? Biz de onu mu boykot edelim!.."

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SÖZCÜ TV ÖZÜR DİLEDİ

Sözcü TV ise durum nedeniyle Dervişoğlu ve İYİ Partililerden özür diledi. Dervişoğlu'nun paylaşımına verilen yanıtta "Bugün bir anket firmasının sonuçları ekrana yansıtılırken grafiksel bir hata yapılmıştır. Başta İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve tüm İYİ Parti ailesinden özür dileriz" dendi.

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FATİH PORTAKAL'DAN YANIT: "BİR ARAR SORARSIN 'NEDİR' DİYE"

Dervişoğlu'na bir yanıt da gazeteci Fatih Portakal'dan geldi. Sözcü TV ana haber bülteninde olaya değinen Portakal şöyle konuştu:

"Bir yanlışlık olmuştur Müsavat bey. Biz kimseye tepkili veya kimseye mesafeli değiliz ki. Onun ismini çıkaralım gibi bir şey yok ki, bu bir hatadır. Bir ararsın, sorarsın: 'Ya arkadaşlar böyle bir şey varmış, nedir?' diye. Maddi bir hata yani düzeltilebilecek bir hata.

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"ÖKÜZ ALTINDA BUZAĞI ARAMAK DERLER YA..."

Ama boykot yapmak istiyorsan da yapabilirsin. Özgürlüğün yani. Bu siyasiler de çok enteresan oluyor bazen. Öküz altında buzağı aramak derler ya, onun gibi bir şey. Ya bir sorarsın önce ya!"

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Anahtar Kelimeler:
seçim anketi fatih portakal İYİ Parti anket müsavat dervişoğlu sözcü tv
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