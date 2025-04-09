Müsavat Dervişoğlu öne sürmüştü! Elektronik kelepçe iddiaları yalanlandı

EGM sosyal medya hesabından Dervişoğlu'nun 'Elektronik kelepçe' iddialarına yanıt verdi. EGM'nin sosyal medya hesabından paylaşımda, Dervişoğlu'nun iddialarıyla ilgili olarak "Sayın Dervişoğlu'nun söylediği gibi 280 bin kelepçe ihalesine çıkılmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

"GÜN SAYISI ÜZERİNDEN İHALEYE ÇIKILMIŞTIR"

Dervişoğlu'nun, "Geçtiğimiz hafta EGM ihaleye çıkmış. 280 bin adet elektronik kelepçe alım ihalesi yapacaklarmış... Şimdi bizleri evlerimize mi hapsedeceksiniz?" sözlerine EGM sosyal medya hesabından şu yanıtta bulundu: