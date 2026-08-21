Musk'tan iddialı sağlık çıkışı! "Dünyadaki herkese sağlanacak"

Elon Musk, Optimus ve Grok'un geleceğine ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Musk, iki teknolojinin bir araya gelerek küresel ölçekte sağlık hizmeti sunacağını savundu.

MUSK'TAN OPTIMUS + GROK MESAJI

Musk, paylaşımında şu ifadeyi kullandı:

"Bir gün Optimus + Grok, Dünya'daki tüm insanlara inanılmaz tıbbi bakım sağlayacak"

HEDEFİ TÜM DÜNYA

Musk'ın açıklamasında dikkat çeken nokta, söz konusu sağlık hizmetinin belirli bir bölge ya da kullanıcı grubuyla sınırlı tutulmaması. Musk, Optimus ve Grok'un gelecekte "Dünya'daki tüm insanlara" tıbbi bakım sağlayacağını öne sürüyor.

One day, Optimus + Grok will provide incredible medical care to all the people of Earth — Elon Musk (@elonmusk) August 20, 2026

Musk açıklamasında bunun ne zaman gerçekleşebileceğine veya Optimus ile Grok'un sağlık hizmetlerinde tam olarak hangi görevleri üstleneceğine ilişkin ise ayrıntı vermedi.