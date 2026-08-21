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Musk'tan iddialı sağlık çıkışı! "Dünyadaki herkese sağlanacak"

Elon Musk, Optimus ile Grok'un gelecekte sağlık alanında önemli bir rol üstleneceğini öne sürdü. Musk'a göre iki teknoloji bir gün Dünya'daki tüm insanlara "inanılmaz tıbbi bakım" sağlayacak.

Musk'tan iddialı sağlık çıkışı! "Dünyadaki herkese sağlanacak"
Enes Çırtlık

Elon Musk, Optimus ve Grok'un geleceğine ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Musk, iki teknolojinin bir araya gelerek küresel ölçekte sağlık hizmeti sunacağını savundu.

Musk tan iddialı sağlık çıkışı! "Dünyadaki herkese sağlanacak" 1

MUSK'TAN OPTIMUS + GROK MESAJI

Musk, paylaşımında şu ifadeyi kullandı:

"Bir gün Optimus + Grok, Dünya'daki tüm insanlara inanılmaz tıbbi bakım sağlayacak"

HEDEFİ TÜM DÜNYA

Musk'ın açıklamasında dikkat çeken nokta, söz konusu sağlık hizmetinin belirli bir bölge ya da kullanıcı grubuyla sınırlı tutulmaması. Musk, Optimus ve Grok'un gelecekte "Dünya'daki tüm insanlara" tıbbi bakım sağlayacağını öne sürüyor.

Musk açıklamasında bunun ne zaman gerçekleşebileceğine veya Optimus ile Grok'un sağlık hizmetlerinde tam olarak hangi görevleri üstleneceğine ilişkin ise ayrıntı vermedi.

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk yapay zeka sağlık Grok
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