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Muska cinayeti: "Cinler musallat oldu" deyip öldürmüş

Şanlıurfa'da evinde ölü bulunan Mehmet Doğan'ın yazdığı muska sebebiyle öldürüldüğü ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde, muskadan sonra daha fazla huzursuzluk yaşadığını ve cinlerin kendisine musallat olduğunu öne sürdü.

Muska cinayeti: "Cinler musallat oldu" deyip öldürmüş

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yaşayan Mehmet Doğan evinde ölü bulundu.

Kadıoğlu Mahallesi Şekerci Sokak'tan dün gece silah sesi geldiğini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, 70 yaşındaki Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

KAMERALARA YAKALANDI

Nevşehir nüfusuna kayıtlı olan ve yurt dışında bir süre çalıştıktan sonra emekli olup Şanlıurfa’ya olan ilgisi nedeniyle bir yıldır kentte kiraladığı evde yalnız yaşayan Doğan'ın cinayet şüphelisini bulmak için ekipler çalışma başlattı.

Muska cinayeti: "Cinler musallat oldu" deyip öldürmüş 1

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin Seyit Ali Sağır olduğunu belirledi. Kamberiye Mahallesi’ndeki bir hurda deposunda saklandığı tespit edilen Sağır, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Muska cinayeti: "Cinler musallat oldu" deyip öldürmüş 2

MUSKA TARTIŞMASINDA ÖLDÜRMÜŞ

Şüphelinin ifadesinde, geceleri uyuyamadığı için ortak arkadaşının yönlendirmesiyle yaklaşık bir hafta önce Doğan’ın yanına gittiğini, kendisine yaşadığı sorunlar nedeniyle muska yazdığını, ancak bu muskadan sonra daha fazla huzursuzluk yaşadığını ve cinlerin kendisine musallat olduğunu öne sürdü.

Muska cinayeti: "Cinler musallat oldu" deyip öldürmüş 3

Sağır, bu durumdan kurtulmak amacıyla yeniden evine gittiği Doğan’ı, yaşanan tartışma sırasında öldürdüğünü itiraf etti.

Muska cinayeti: "Cinler musallat oldu" deyip öldürmüş 4

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Sağır, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Şanlıurfa muska
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