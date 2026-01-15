HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Muş’ta 264 köy yolu ulaşıma açıldı

Muş’ta kar yağışı sonrası kapanan köy yollarından 264’ü ulaşıma açılırken, yüksek kesimlerde kapalı 59 köy yolunda da çalışmalar sürüyor.

Muş’ta 264 köy yolu ulaşıma açıldı

Muş’ta etkili olan yoğun kar yağışının ardından ulaşıma kapanan köy yollarının yeniden açılması için başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. İl Özel İdaresi ekiplerince kent genelinde yürütülen çalışmalarda dünden bu yana 264 köy yolu ulaşıma açıldı. 68 iş makinesi ve 110 personelle özellikle kırsal bölgelerde yoğun kar mesaisi aralıksız devam ediyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Muş genelinde kar yağışının etkisini büyük ölçüde yitirdiğini belirterek, yüksek kesimlerde fırtına ve tipi nedeniyle kapalı kalan 59 köy yolunun da en kısa sürede ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğünü ve ekiplerin sahada görev başında olduğunu ifade etti.

Muş’ta 264 köy yolu ulaşıma açıldı 1

Muş’ta 264 köy yolu ulaşıma açıldı 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmir’de inşaattan düşen işçi hayatını kaybettiİzmir’de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Siirt’te üç kaçak avcıya 68 bin lira cezaSiirt’te üç kaçak avcıya 68 bin lira ceza

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Muş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Trump'ın açıklamaları sonrası harekete geçtiler! Asker yığacaklar

Trump'ın açıklamaları sonrası harekete geçtiler! Asker yığacaklar

(Özet) Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.