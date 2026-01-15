Muş’ta 264 köy yolu ulaşıma açıldı

Muş’ta etkili olan yoğun kar yağışının ardından ulaşıma kapanan köy yollarının yeniden açılması için başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. İl Özel İdaresi ekiplerince kent genelinde yürütülen çalışmalarda dünden bu yana 264 köy yolu ulaşıma açıldı. 68 iş makinesi ve 110 personelle özellikle kırsal bölgelerde yoğun kar mesaisi aralıksız devam ediyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Muş genelinde kar yağışının etkisini büyük ölçüde yitirdiğini belirterek, yüksek kesimlerde fırtına ve tipi nedeniyle kapalı kalan 59 köy yolunun da en kısa sürede ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğünü ve ekiplerin sahada görev başında olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır