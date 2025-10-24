HABER

Muş’ta 605 öğrenciye trafik eğitimi verildi

Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Okula Geliş ve Gidişlerde Çocukların Görünürlüğü Projesi" kapsamında 605 öğrenciye uygulamalı trafik eğitimi verdi.

Muş'ta 605 öğrenciye trafik eğitimi verildi

2021-2030 Karayolları Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı çerçevesinde yürütülen "Okula Geliş ve Gidişlerde Çocukların Görünürlüğü Projesi" kapsamında, Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilere yönelik trafik eğitimi düzenlendi. Muş Melikşah İlkokulu bahçesinde kurulan Mobil Trafik Eğitim Tırı ve Mini Trafik Eğitim Parkurunda gerçekleştirilen etkinlikte, toplam 605 öğrenciye kapsamlı trafik eğitimi verildi.
Eğitimlerde öğrencilere; trafiğin tanımı ve unsurları, trafikte saygı ve nezaket, insanların trafikteki rolleri, trafik güvenliğinin önemi, temel davranış şekilleri, genel trafik kuralları ile okula geliş gidişlerde görünürlük konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.
Uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimlerde öğrenciler, trafik kurallarını eğlenceli etkinliklerle öğrenme fırsatı buldu. Çocuklara küçük yaşta trafik bilinci kazandırmayı amaçlayan eğitim programı, öğrenciler tarafından ilgiyle karşılandı.

Kaynak: DHA

Muş
