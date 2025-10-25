HABER

Muş’ta 8 yıllık husumet barışla son buldu

Muş’un Bulanık ilçesi ile Siirt’in Tillo ilçesinden iki aile arasında 8 yıl önce başlayan husumet, din adamları ve kanaat önderlerinin girişimleriyle barışla sonuçlandı.Muş’un Bulanık ilçesine bağlı Gündüzlü köyünden Tepe ailesi ile Siirt’in Tillo ilçesi İkizbağlar köyünden Balcı ailesi arasında, 8 yıl önce İstanbul’da yaşanan olayda iki kişinin hayatını kaybetmesiyle başlayan husumet, Sungu Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen törende barışla sona erdi.

Muş’un Bulanık ilçesi ile Siirt’in Tillo ilçesinden iki aile arasında 8 yıl önce başlayan husumet, din adamları ve kanaat önderlerinin girişimleriyle barışla sonuçlandı.

Muş’un Bulanık ilçesine bağlı Gündüzlü köyünden Tepe ailesi ile Siirt’in Tillo ilçesi İkizbağlar köyünden Balcı ailesi arasında, 8 yıl önce İstanbul’da yaşanan olayda iki kişinin hayatını kaybetmesiyle başlayan husumet, Sungu Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen törende barışla sona erdi. Din adamları, bölge halkı ve kanaat önderlerinin yoğun çabaları sonucu bir araya gelen iki aile, Kur’an-ı Kerim altından geçerek söz verdi ve ardından tokalaşarak yıllardır süren husumeti sonlandırdı.

Barışın sağlanmasında büyük emek veren din adamı Muiniddin Aydın, törende yaptığı konuşmada, "8 sene önce acı bir olay yaşadık. İstanbul’da meydana gelen olayda iki kardeşimizi kaybettik. Bulanık ilçesine bağlı Gündüzlü köyünden Tepe ailesi ile Siirt’in Tillo ilçesi İkizbağlar köyünden Balcı aileleri arasında yaşanan husumet barışla sonuçlandı. Bu barışın sağlanması için çok emek verildi. Allah hepinizden razı olsun. İki taraf da barışa katkı sundu ve elhamdülillah bugün bu barışı sağladık" dedi.

Barış töreninin ev sahipliğini üstlenen Sungu Belediye Başkanı Burhan Sayılgan ise, "Bugünkü barışımıza iştirak eden herkesten Allah razı olsun. Bu barış ortamını sağlamak, böyle bir olaya vesile olmak bizim için gurur verici. Keşke bu tür olaylar hiç yaşanmasa, hiçbir ailenin başına gelmese. Amacımız, bu sorunların büyümeden, daha büyük acılara ve tahribatlara yol açmadan çözüme kavuşturulmasıdır. İslam dini zaten barış dinidir. Müslümanlar arasında bu tür olayların yaşanmaması gerektiğine inanıyorum. Kan davalarının, katliamların, ölümlerin olmaması lazım. Bütün temennimiz, bu coğrafyanın bir an önce kalıcı barışa kavuşmasıdır" ifadelerini kullandı.
Barış töreninin ardından Siirt’ten ve çevre köylerden gelen yaklaşık 2 bin kişiye yemek ikram edildi.

