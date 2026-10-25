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Muş'ta aranan 4 firari hükümlü yakalandı

Muş'ta aranan 4 firari hükümlü yakalandı.

Muş'ta, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Varto ilçesinde "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 6 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü ile kent merkezinde "tefecilik" suçundan haklarında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Muş hükümlü
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