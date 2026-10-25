İstanbul’da iki ayrı cinayetin şüphelileri yurt dışına kaçamadan yakalandı

İstanbul’da 21 Ekim tarihinde Büyükçekmece ve Bağcılar ilçelerinde meydana gelen iki ayrı silahlı cinayet olayına ilişkin çalışma başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olaylarla bağlantılı olduğu değerlendirilen Y.G. (32), K.K. (30) ve S.C.B. (22) isimli 3 şüphelinin yasa dışı yollarla Edirne üzerinden yurt dışına kaçmaya hazırlandığını tespit etti. Ekipler tarafından Edirne’de düzenlenen operasyonla 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olaylara ilişkin tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır