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Muş’ta örtü yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü

Muş merkeze bağlı Karlıdere köyünde çıkan örtü yangını, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Muş’ta örtü yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü

Muş merkeze bağlı Karlıdere köyünde çıkan örtü yangını, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Muş merkeze bağlı Karlıdere köyünde çıkan örtü yangını paniğe neden oldu. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine Muş Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, jandarma ve Muş Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, alevlerin çevredeki alanlara sıçramaması için yoğun çalışma yürüttü. Ekiplerin koordineli ve hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı. Ekipler daha sonra soğutma çalışmaları yaparken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Muş’ta örtü yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü 1

Muş’ta örtü yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü 2

Muş’ta örtü yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü 3

Muş’ta örtü yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muş
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