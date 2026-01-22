HABER

Muş’ta tek katlı evler kara gömüldü

Muş’un Kale Mahallesi’nde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle tek katlı evler adeta kara gömüldü.

Muş’ta son günlerde etkisini artıran yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezine bağlı Kale Mahallesi’nde kar kalınlığının artmasıyla birlikte tek katlı evlerin çatıları karla kaplandı. Karın ağırlığının evlerin çökmesine neden olabileceğinden endişe eden mahalle sakinleri, sabahın erken saatlerinden itibaren küreklerle dam temizliği yaptı. Vatandaşlar, büyük bir dikkatle karları damlardan aşağı indirdi.

Mahalle sakinlerinden Hüsamettin Zeren, son yılların en yoğun kar yağışının bu yıl yaşandığını belirterek, "Son yılların en fazla karı bu yıl yağdı. Bu sene gerçekten çok yoğun bir kar yağışı yaşanıyor. Allah’tan gelen baş göz üstüne. Tek katlı evler adeta kara gömülmüş durumda. Mahallemizin gençleri, bu evlerin çatılarını küreklerle temizleyerek çökmelerin önüne geçmeye çalışıyor" dedi.

Kaynak: İHA

