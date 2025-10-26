HABER

Muş’ta trafik kazası: 2 yaralı

Muş’ta iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki otomobil dikkatsizlik sonucu çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri takla atarak ters döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

