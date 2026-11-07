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Muş’ta yük treni ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Muş’ta hemzemin geçitte yük treni ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Muş’ta yük treni ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, kaza, Bağlar Mahallesi’ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Elazığ-Tatvan seferini yapan 53050 sefer sayılı yük treni ile otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan H.B., R.K. ve M.C.S. hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Muş’ta yük treni ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı 1

Muş’ta yük treni ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı 2

Muş’ta yük treni ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı 3

Muş’ta yük treni ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muş tren kaza
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