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Van’da kazı çukuruna düşen motosikletli hayatını kaybetti

Van’ın Edremit ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken yol çalışması kapsamında açılan kazı çukuruna düşen sürücü hayatını kaybetti.

Van’da kazı çukuruna düşen motosikletli hayatını kaybetti

Kaza, 7 Kasım 2026 günü saat 07.30 sıralarında Edremit ilçesine bağlı Bakacık Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevre yolu yapım ve kazı çalışmalarının sürdüğü bölgede motosikletiyle ilerleyen sürücü, iddiaya göre yoldaki derin kazı çukurunu fark edemeyerek çukura düştü.

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Van Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Van’da kazı çukuruna düşen motosikletli hayatını kaybetti 1


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Van kaza
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