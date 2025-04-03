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  4. Mustafa Özmen tutuklanmıştı! Gelendost Belediyesi'nde Başkan Vekili belli oldu

Mustafa Özmen tutuklanmıştı! Gelendost Belediyesi'nde Başkan Vekili belli oldu

03.04.2025 16:37
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Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen'in tutuklanmasının ardından yapılan oylamada, İYİ Parti'nin adayı İsmail Kurtbolat belediye başkan vekili olarak seçildi.

Mustafa Özmen tutuklanmıştı! Gelendost Belediyesi'nde Başkan Vekili belli oldu

Isparta'nın Gelendost ilçesinde geçtiğimiz ay "rüşvet, zimmet, irtikâp, görevi kötüye kullanma ve suç delillerini yok etme veya gizleme" suçlarından gözaltına alınan Belediye Başkanı Mustafa Özmen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu gelişmenin ardından, Gelendost Belediye Meclisi bugün başkan vekili seçimi için toplandı. Saat 14.00'te belediye meclis toplantısında yapılan oylama sonucunda, İYİ Parti belediye meclis üyesi ve İYİ Parti'nin adayı İsmail Kurtbolat, Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin de desteğiyle oy çokluğuyla başkan vekili olarak seçildi.

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Gelendost İYİ Parti İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Belediye Başkan Vekili seçimi tamamlanmıştır. İlçemize hizmet noktasında önemli bir adım atılmış olup, Belediye Başkan Vekilimiz İsmail Kurtbolat olmuştur. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Gelendost
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