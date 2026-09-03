Mustafa Tuncer’e ABD’den “Transatlantik Girişimcilik” ödülü

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında uzun yıllardır sürdürdüğü girişimcilik faaliyetleri, farklı sektörlerde gerçekleştirdiği yatırımlar ve iki ülke arasında oluşturduğu ticari bağlarla dikkat çeken iş insanı Mustafa Tuncer, ABD’de önemli bir ödüle layık görüldü.

Türkiye’den doğarak uluslararası pazarlara açılan Cups & Clouds Coffee House’un Kurucusu Mustafa Tuncer, TOA Awards 2026 kapsamında kurucular tarafından verilen özel ödüllerden “Transatlantic Entrepreneurship Award – Transatlantik Girişimcilik Ödülü”nün sahibi oldu.

Ödül, 17 Kasım 2026 tarihinde ABD’nin New Jersey eyaletinde düzenlenecek TOA Awards 2026 töreninde Tuncer’e takdim edilecek.

Amerika’daki Türk toplumunun bilim, teknoloji, akademi, girişimcilik, sanat, spor ve iş dünyasındaki başarılarını görünür kılmayı amaçlayan TOA Awards, 2026 yılında Türkiye’nin uluslararası alanda öne çıkan çok sayıda ismini bir araya getiriyor.

Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Nobel ödüllü ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Chobani Kurucusu Hamdi Ulukaya, dünyaca ünlü medya sanatçısı Refik Anadol ve NBA’de Türkiye’yi temsil eden Alperen Şengün, organizasyonun 2026 yılında farklı kategorilerde öne çıkardığı isimler arasında bulunuyor.

TOA Awards 2026 kapsamında 24 farklı kategoride 100 isim belirlenirken, organizasyon kurucuları ayrıca kendi alanlarında sıra dışı başarı, liderlik ve katkılarıyla öne çıkan isimleri Founders’ Recognition Awards kapsamında özel ödüllerle onurlandırıyor.

Mustafa Tuncer de Türkiye ve ABD arasında uzun yıllara yayılan girişimcilik faaliyetleri nedeniyle bu özel ödüller kapsamında “Transatlantic Entrepreneurship Award” ödülüne layık görüldü.

ABD’DE BAŞLAYAN GİRİŞİMCİLİK HİKÂYESİNİ TÜRKİYE’DE YATIRIMA DÖNÜŞTÜRDÜ

Mustafa Tuncer’in girişimcilik hikâyesinin önemli bir bölümünü Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında geçen 25 yılı aşkın iş hayatı oluşturuyor.

ABD’de farklı sektörlerde şirketler kuran ve yatırımlar gerçekleştiren Tuncer, burada edindiği uluslararası girişimcilik, şirket yönetimi ve rekabet deneyimini Türkiye’ye taşıdı.

Ancak Tuncer’in Türkiye’deki yatırım stratejisi yalnızca yeni bir tüketici markası yaratmakla sınırlı kalmadı.

Hizmet sektöründeki faaliyetlerini üretim ve gıda alanındaki yatırımlarla destekleyen Tuncer; Cups & Clouds Coffee House’un yanı sıra Pera Kahve ve Stella Gıda şirketlerini kurarak Türkiye’deki yatırımlarını çeşitlendirdi.

Böylece marka yönetiminden üretime, tedarikten gıda ve hizmet operasyonlarına uzanan daha geniş bir girişimcilik ekosisteminin temellerini attı.

Bu yapının tüketiciyle buluşan en görünür markası Cups & Clouds Coffee House olurken, Pera Kahve ile sektörün üretim tarafına da yatırım yapıldı.

Kahve sektöründe yalnızca mağazalaşmaya ve franchise sistemine odaklanmak yerine üretim kabiliyeti oluşturmayı tercih eden Tuncer, Pera Kahve ile kahve üretimi alanındaki faaliyetlerini geliştirdi.

Stella Gıda ise grubun Türkiye’de gıda ve hizmet sektöründeki yatırımlarını çeşitlendiren bir diğer önemli girişim oldu.

Bu yapılanma, Tuncer’in Türkiye’deki yatırım anlayışını yalnızca mağaza açmak ve bir kahve zinciri büyütmekten çıkararak; üretim, tedarik, hizmet, perakende ve marka yönetimini aynı değer zinciri içerisinde geliştiren bütünleşik bir modele taşıdı.

PANDEMİNİN EN ZOR GÜNLERİNDE DOĞAN TÜRK MARKASI

Bu ekosistemin tüketiciyle buluşan yüzü Cups & Clouds’un hikâyesi ise oldukça sıra dışı bir dönemde başladı.

2019 yılında temelleri atılan marka, ilk mağazasını Mart 2020’de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde açtı.

Ancak mağazanın açılmasından yalnızca günler sonra COVID-19 pandemisi nedeniyle dünya genelinde hava trafiği neredeyse tamamen durdu.

Henüz yolculuğunun başındaki Cups & Clouds, küresel havacılık ve yeme-içme sektörlerinin tarihindeki en ağır krizlerden biriyle karşı karşıya kaldı.

Tuncer ve ekibi ise bu dönemde geri çekilmek yerine yatırımlarını sürdürmeyi tercih etti.

Pandemi sonrasında İstanbul Havalimanı’ndaki varlığını güçlendiren Cups & Clouds, Türkiye’de yeni lokasyonlara açılırken aynı zamanda uluslararası büyüme yolculuğuna başladı.

Bugün marka, Türkiye’nin yanı sıra farklı ülkelerdeki operasyonlarıyla büyümesini sürdürüyor; özellikle havalimanı işletmeciliği ve franchise alanında kazandığı deneyimle Türkiye’den dünyaya açılan yeni nesil markalardan biri olma hedefiyle yoluna devam ediyor.

Mustafa Tuncer’in Türkiye’de oluşturduğu yapının dikkat çeken taraflarından biri de Cups & Clouds’un büyümesini yalnızca mağaza sayısıyla ölçmemesi.

Bir tarafta tüketiciyle doğrudan buluşan Cups & Clouds markası büyürken, diğer tarafta Pera Kahve ile üretim kabiliyetinin geliştirilmesi ve Stella Gıda ile gıda sektöründeki faaliyetlerin çeşitlendirilmesi hedeflendi.

Böylece marka, üretim ve hizmet birbirini besleyen bir yapı içerisinde konumlandırıldı.

Bu model aynı zamanda Tuncer’in ABD’de kazandığı girişimcilik tecrübesini Türkiye’de kalıcı yatırımlara dönüştürme yaklaşımının da önemli bir parçasını oluşturuyor.

MUSTAFA TUNCER: “TÜRKİYE’DE SADECE BİR MARKA DEĞİL, BİR DEĞER ZİNCİRİ OLUŞTURMAYA ÇALIŞTIK”

TOA Awards 2026 kapsamında aldığı ödülü değerlendiren Mustafa Tuncer, şunları söyledi:

“İş hayatımın çok önemli bir bölümü Türkiye ile Amerika arasında geçti. Amerika bana farklı bir ülkede sıfırdan iş kurmayı, rekabet etmeyi, farklı kültürlerle çalışmayı ve global düşünmeyi öğretti. Türkiye ise köklerimizin, üretimimizin ve dünyaya taşımak istediğimiz değerlerin merkezi.

Türkiye’ye yatırım yaparken hedefimiz yalnızca Cups & Clouds mağazaları açmak değildi. Cups & Clouds ile güçlü bir marka oluştururken, Pera Kahve ile üretime yatırım yaptık, Stella Gıda ile faaliyet alanlarımızı çeşitlendirdik.

Amacımız yalnızca kahve satan bir zincir oluşturmak değil; üreten, hizmet veren, istihdam sağlayan ve zaman içerisinde uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek sürdürülebilir bir değer zinciri kurmaktı.

Bu nedenle ‘Transatlantic Entrepreneurship Award’ benim için yalnızca şahsıma verilmiş bir ödül değil. Türkiye ile Amerika arasında geçen uzun girişimcilik yolculuğumuzun, Türkiye’ye yatırım yapma ve burada ürettiğimiz değerleri dünyaya taşıma irademizin bir takdiri olarak görüyorum.”

TOA Awards’ın Mustafa Tuncer’i ödüllendirmesi ilk kez gerçekleşmiyor.

Tuncer, 2019 yılında Washington DC’de ABD Ticaret Odası’nın tarihi merkezinde gerçekleştirilen 5. TOA Outstanding Achievement Awards organizasyonunda da ABD’deki girişimcilik faaliyetleri nedeniyle ödüle layık görülmüştü.

Aradan geçen yılların ardından Tuncer’in bu kez doğrudan “Transatlantic Entrepreneurship Award” ile onurlandırılması, Türkiye ile ABD arasında uzun yıllara yayılan girişimcilik yolculuğunun yeni bir uluslararası takdiri niteliğinde.

“TÜRKİYE’NİN DÜNYAYA YALNIZCA ÜRÜNLERİNİ DEĞİL, MARKALARINI DA TAŞIMASI GEREKİYOR”

Mustafa Tuncer için bundan sonraki hedef ise Türkiye’de oluşturulan bu yapının uluslararası ölçekte büyütülmesi.

Cups & Clouds’un farklı ülkelerde büyümesini sürdürürken Türkiye’deki üretim ve operasyon altyapısını da geliştirmeyi hedefleyen Tuncer, Türkiye’nin küresel ekonomide daha güçlü bir konuma ulaşmasının yollarından birinin kendi markalarını, üretim kabiliyetini ve iş modellerini uluslararası pazarlara taşıması olduğuna inanıyor.

Tuncer, önümüzdeki döneme ilişkin vizyonunu şu sözlerle özetliyor:

“Türkiye’nin dünyaya yalnızca ürün satan değil, kendi markalarını ve iş modellerini ihraç eden bir ülke olması gerektiğine inanıyorum.

Bizim Cups & Clouds için kurduğumuz hayal de bu. İstanbul’da başlayan bir Türk markasının dünyanın önemli şehirlerinde ve havalimanlarında kendi adıyla var olmasını istiyoruz.

Pera Kahve ile Türkiye’de üretmeye, Stella Gıda ile yatırımlarımızı çeşitlendirmeye ve Cups & Clouds ile markamızı dünyaya taşımaya devam edeceğiz.

Bir gün dünyanın farklı şehirlerinde insanlar Cups & Clouds tabelasını gördüğünde, arkasında Türkiye’de üreten ve Türkiye’den dünyaya açılan bir girişimcilik hikâyesi olduğunu bilmelerini istiyorum.

Benim için asıl ödül de o gün olacak.”