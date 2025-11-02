HABER

Mustafakemalpaşa’da hırsızlar 46 çuval ceviz ile yakalandı

Bursa’da Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, Balıkesir’in Bandırma ilçesi Kuşcenneti Mahallesi’nde 1 Kasım 2025 günü meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili şüphelilerin tespit edilerek yakalandığı bildirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bursa Emniyet Müdürlüğümüz Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Balıkesir İli Bandırma İlçesi Kuşcenneti Mahallesinde 01.11.2025 günü meydana gelen Hırsızlık olayı ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlığı gerçekleştiren şahıslar ve araç tespit edilmiş. Çalınan 46 çuval (yaklaşık 1 ton) ceviz olayın 2 şüphelisi ile birlikte yakalanarak Bandırma İlçe Jandarma Komutanlığı personellerine teslim edilmiştir" ifadelerinde bulundu.Kaynak: İHABu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

