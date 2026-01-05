HABER

Müstakil evde korkutan yangın

Mersin’in Tarsus ilçesinde müstakil iki katlı evde çıkan yangın paniğe neden oldu.Yangın, ilçeye bağlı Şehitlerim Mahallesi'nde bir evde çıktı.

Müstakil evde korkutan yangın

Mersin’in Tarsus ilçesinde müstakil iki katlı evde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Nurettin Aydın'a ait iki katlı evin üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Müstakil evde korkutan yangın 1

Yangını fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Polisin çevre güvenliğini aldığı yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Müstakil evde korkutan yangın 2

Kaynak: İHA

Mersin
