'Müstehcen site' tuzağına dikkat! 40 yaş üstü erkekler hedef alınıyor: "Aileme rezil olurum" deyip şantaja teslim oluyorlar

Dolandırıcıların yeni yöntemi 'pes' dedirtti. Çete üyeleri, Türkiye'nin dört bir yanından özellikle 40 yaş üstü erkekleri telefonla arayarak "Müstehcen içerikli sitelere üyeliğiniz var, tebligat yollarsak aileniz öğrenir'' diyerek şantaj yapıyor. Birçok mağdur ise "Aileme rezil olurum" çekincesiyle şantaja teslim oluyor.

Dolandırıcılar bu kez 'müstehcen site' yalanıyla sahnede. Çete, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan 40 yaş üstü erkekleri hedef alıyor. Çete mağdurları arayıp, "Sitelere giriş yaptınız, elimizde görüntüler var" diyerek şantaj yapıyor. "Ödeme yapmazsanız ailenize bildiririz" tehdidiyle korku oluşturuyorlar. Mağdurların siteyle hiçbir bağlantısı olmamasına rağmen, "Dosya açacağız" bahanesiyle para talep ediliyor. Bu psikolojik baskı, utanma ve korku duygusuyla mağdurları savunmasız bırakıyor. Çoğu kişi, ne olduğunu bile anlamadan ödeme yapmak zorunda kalıyor.

KENDİLERİNİ UZLAŞTIRMACI YA DA ARABULUCU OLARAK TANITIYORLAR

Avukat Zeki Oran, bu tür sahte aramaların arttığını vurguladı. Oran, "Son dönemde karşılaştığımız ve çok sayıda şikayet aldığımız bir konu var. Çok profesyonel bir ekip olan dolandırıcılar, vatandaşların kimlik bilgilerine ulaşıyor. Yalnızca kişinin değil, bütün ailenin kimlik, telefon ve iletişim bilgilerine de erişiyorlar. Hedefledikleri grup genelde 45 ile 60 yaş aralığındaki vatandaşlar. Bu kişilere, müstehcen ya da yasaklı sitelere giriş yaptıklarını, bu nedenle haklarında dava açılacağını söylüyorlar. Kendilerini 'uzlaştırmacı' veya 'arabulucu' olarak tanıtıp, belli bir tutar ödemeleri hâlinde davayı kapatabileceklerini ve ailelerine herhangi bir şekilde bilgi verilmeyeceğini belirterek vatandaşları mağdur ediyorlar" dedi.

"AİLEME REZİL OLURUM KAYGISIYLA ŞANTAJA TESLİM OLAN ÇOK KİŞİ VAR"

Vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Oran, şu ifadeleri kullandı:
"Bu tarz bir durum başınıza gelirse mutlaka bir meslektaştan, bir hukukçudan yardım alın ya da adliye uzlaştırma bürosuna başvuruda bulunun. Kesinlikle itibar etmeyin bunlar dolandırıcıdır. Şantaj yapmaktadırlar. Toplumumuzda birçok insan, özellikle müstehcen sitelere giriş yaptıkları söylendiğinde utandıkları için maalesef bu şantaja boyun eğmek zorunda kalıyor. Malum, teknoloji çağındayız. Herkesin akıllı telefonları, bilgisayarları var. Vatandaş, 'Yanlışlıkla girmiş olabilirim' diye düşünüp korkuyor, utanıyor, çekiniyor. 'Aileme haber gider, duyulursa rezil olurum' kaygısıyla bu şantaja teslim olan çok insan oluyor. Bu nedenle tavsiyem şudur; böyle bir telefon ya da arama aldığınızda mutlaka karakola, adliyeye ya da bir hukukçuya başvurun ve yardım talep edin."

