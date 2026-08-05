HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Müşteri gibi girdi, beğendiklerini iç çamaşırına koyup kaçtı!

İçerik devam ediyor

Adana'da kolye hırsızı kameralara yakalandı. Müşteri gibi dükkana giren bir genç kız işletme sahibinin diğer müşterilerle ilgilenmesini fırsat bilerek beğendiği kolyeleri iç çamaşırına saklayıp kaçtı.

Adana'da bir genç kız, takı dükkanında beğendiği 5 kolye ve tokayı iç çamaşırına saklayarak çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Müşteri gibi girdi, beğendiklerini iç çamaşırına koyup kaçtı! 1

HIZLICA İÇ ÇAMAŞIRINA KOYDU

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde meydana geldi. Takı mağazasına müşteri gibi gelen genç kız, bir süre ürünleri inceledi. İş yeri sahibinin diğer müşterilerle ilgilenmesini fırsat bilen şüpheli, beğendiği 5 kolye ve küpeyi gizlice iç çamaşırının içine sakladı.

Müşteri gibi girdi, beğendiklerini iç çamaşırına koyup kaçtı! 2

KAMERA KAYDI ORTAYA ÇIKARDI

Hiçbir şey olmamış gibi davranan şüpheli, bir süre daha iş yerinde vakit geçirdikten sonra alışveriş yapmadan dükkândan ayrıldı. Daha sonra ürünlerin eksik olduğunu fark eden iş yeri sahibi, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde hırsızlığı ortaya çıkardı.

Müşteri gibi girdi, beğendiklerini iç çamaşırına koyup kaçtı! 3

ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Görüntülerde genç kızın takıları tek tek iç çamaşırının içine sakladığı ve ardından soğukkanlı bir şekilde iş yerinden ayrıldığı görüldü. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye ile Mısır arasında stratejik iş birliği: "Akdeniz'deki dengeleri yeniden şekillendiriyor"Türkiye ile Mısır arasında stratejik iş birliği: "Akdeniz'deki dengeleri yeniden şekillendiriyor"
"Robot telefon" geliyor! Özellikleri ortaya çıktı"Robot telefon" geliyor! Özellikleri ortaya çıktı

Anahtar Kelimeler:
Hırsız Adana kamera
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD için tehlike çanları! Stoklar tükenmek üzere: 'En az 3 yıla ihtiyaç var'

ABD için tehlike çanları! Stoklar tükenmek üzere: 'En az 3 yıla ihtiyaç var'

Bugün Meclis'e geliyor! 12 maddelik teklifte neler var?

Bugün Meclis'e geliyor! 12 maddelik teklifte neler var?

Resmen açıklandı! Mohamed Salah Trabzonspor'da

Resmen açıklandı! Mohamed Salah Trabzonspor'da

Halef dizisinden ayrıldı! Yeni rolü için çarşafa girdi

Halef dizisinden ayrıldı! Yeni rolü için çarşafa girdi

Akaryakıta indirim geldi: Tabela bir kez daha değişti

Akaryakıta indirim geldi: Tabela bir kez daha değişti

Ayda 4 bin TL'yi buldu: Elektrik, su, doğalgaz faturasına ek oldu

Ayda 4 bin TL'yi buldu: Elektrik, su, doğalgaz faturasına ek oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.