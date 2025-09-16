Müşteriler şaşkın! Bu kez dünyaca ünlü lüks markaların çatı şirketi hedef alındı

Siber saldırılar artık yalnızca bankaları veya kurumları değil, lüks moda devlerini de hedef alıyor. Son dönemde yaşanan veri ihlallerinin ardından bu kez Gucci, Balenciaga ve Alexander McQueen’in bağlı olduğu çatı şirket Kering için bir siber saldırı haberi gündeme geldi.

KERİNG’E SİBER SALDIRI

Reuters'ta yer alan habere göre, İngiliz yayın kuruluşu BBC, hackerların, Gucci, Balenciaga ve Alexander McQueen gibi lüks markaların Fransız çatı şirketi Kering’e düzenlenen bir saldırıda, potansiyel olarak milyonlarca müşteriye ait özel bilgileri ele geçirdiğini bildirdi.

Habere göre, Kering, yaptığı açıklamada ihlali doğruladı ancak etkilenen marka veya markaların ismini veya isimlerini vermedi. Şirket, haziran ayında "yetkisiz bir üçüncü tarafın sistemlerine geçici erişim sağlayarak bazı markalarına ait sınırlı müşteri verilerine ulaştığını" tespit ettiklerini açıkladı.

VERİLER NELER İÇERİYOR, NELER İÇERMİYOR?

BBC’nin haberine göre, çalınan müşteri verileri; isimler, e-posta adresleri, telefon numaraları, adresler ve markaların mağazalarında yapılan toplam harcama tutarlarını içeriyor.

Kering, kredi kartı veya banka hesap numaraları gibi hiçbir finansal bilginin çalınmadığını belirtti.

BBC'ye kendilerini “Shiny Hunters” olarak tanıtan hackerlar, 7,4 milyon benzersiz e-posta adresiyle bağlantılı verilere sahip olduklarını iddia etti.

Kering, markalarının ihlali ilgili makamlara derhal bildirdiğini ve müşterilerin yerel düzenlemelere uygun şekilde bilgilendirildiğini söyledi. Şirket, Reuters’ın saldırının hangi ülkeleri etkilediğine dair yönelttiği soruya ise yorum yapmadı.

LÜKS MARKALAR HEDEFTE

Saldırının, bu yıl lüks markaları ve perakendecileri etkileyen daha geniş çaplı bir durumun parçası olduğu değerlendiriliyor.

Benzer veri ihlalleri, Richemont’un Cartier markasında ve bazı LVMH markalarında da yaşanmıştı.

Temmuz ayında, Hong Kong’un gizlilik denetleme kurumu, LVMH'nin Louis Vuitton markasında yaklaşık 419.000 müşteriyi etkileyen bir veri sızıntısıyla ilgili soruşturma başlatmıştı.