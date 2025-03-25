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Müşteriye ait araçla kaza yapan otoparkçı, ehliyetsiz çıktı

25.03.2025 15:22
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Samsun'da bir otopark görevlisi kendisine emanet edilen SUV tipi otomobil ile motokurye çarpıştı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedilirlerken, otopark görevlisinin bir suçtan dolayı ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.

Müşteriye ait araçla kaza yapan otoparkçı, ehliyetsiz çıktı

Kaza, İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi ile Şevketiyle Caddesi birleşiminde meydana geldi. Otopark görevlisi Yasin T.(36) kendisine otoparka götürmesi için verilen 55 ST 242 plakalı SUV tipi otomobille seyir halindeyken Engin Ş.(24) idaresindeki 55 AEB 967 plakalı motokurye ile çarpıştı. Kazada yaralanan motokurye olay yerine gelen ambulansla Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Araç sahibinin otomobili yeni aldığı öğrenildi. İki cadde birleşiminde meydana gelen kaza güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun kaza
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