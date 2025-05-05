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Mutfak tüpü bomba gibi patladı! Faciadan son anda dönülürken ev kullanılamaz hale geldi

Ordu’nun İkizce ilçesinde mutfak tüpünden gaz sızması sonucu meydana gelen patlamada bir okulda büyük çapta hasar meydana geldi.Olay, İkizce Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde meydana geldi.

Mutfak tüpü bomba gibi patladı! Faciadan son anda dönülürken ev kullanılamaz hale geldi
Çiğdem Sevinç

Ordu’nun İkizce ilçesinde mutfak tüpünden gaz sızması sonucu meydana gelen patlamada bir okulda büyük çapta hasar meydana geldi.

Olay, İkizce Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tatil nedeniyle okulda kimsenin olmadığı sırada yemekhane bölümünde patlama meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, yemekhane bölümünde incelemelerde bulundu. Tüp sızıntısından meydana gelen patlama sonrasında okulun camları, kapıları ve yemekhanenin büyük bir bölümü zarar gördü.

TATİL OLMASI MUHTEMEL FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ

Yaşanan patlamada hafta sonu tatili nedeniyle okulda öğrenci olmamasının, muhtemel bir facianın önüne geçtiği belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
mutfak tüp
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